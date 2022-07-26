Майя Север отметила, что документ перед принятием необходимо привести к европейским стандартам свободы медиа.

Европейская федерация журналистов выступила против принятия Верховной Радой законопроекта "О медиа" в нынешнем виде. Документ предусматривает принудительное регулирование, что достойно худших авторитарных режимов.

Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

По его словам, президент ЕФЖ Майя Север написала руководству Европейской Комиссии и украинского правительства письмо, в котором указала, что нынешний законопроект "О медиа", который в 2020 году внес народный депутат Никита Потураев, содержит много противоречащих европейским ценностям положений. Она разделяет призыв украинских коллег к приведению законопроекта к европейским стандартам свободы медиа.

"По мнению ЕФЖ, в существующем законопроекте предлагается предоставить произвольные и непропорциональные регуляторные полномочия Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания, которое имело бы власть не только над аудиовизуальными СМИ, но и над печатными и онлайн-изданиями. Федерация выразила глубокую обеспокоенность по этому поводу Европейской комиссии, в частности, Президентке Комиссии Урсули фон дер Ляен, Вице-президенту Вере Йоуровой и Европейскому Комиссару Оливеру Варгее", - говорится в сообщении.

В ЕФЖ считают, что принудительное регулирование СМИ, предусмотренное законопроектом, "полностью контролируемое правительством, достойно наихудших авторитарных режимов". Это положение необходимо изъять из документа.

"Государству, которое бы применяло такие положения, просто нет места в Европейском Союзе", – убеждена Север.

Согласно европейским нормам, регулирование медиа должно осуществляться органом, независимым от правительства, и его целью должна быть независимость медиа, а не контроль над медиа.

"Законопроект требует основательной доработки, чтобы он отвечал европейским стандартам независимого медиарегулирования и свободы медиа", – подытожила глава ЕФЖ.

Она указала, что пересмотр законопроекта необходим для интеграции Украины в Европейский Союз.

Закон "О медиа" - что известно

27 декабря 2019 года группа народных депутатов зарегистрировала в парламенте проект закона о медиа (№2693). Среди инициаторов проекта закона - народный депутат от фракции "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

Законопроект призван урегулировать отношения, связанные с распространением массовой информации, и определяет правовые основы деятельности в Украине субъектов в сфере медиа, а также основы государственного управления, регулирования и надзора (контроля) в этой сфере. Также документ решает вопрос прозрачности медиа, поскольку предполагает раскрытие всех конечных бенефициаров".

17 января 2020 года Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять в первом чтении этот проект закона.

В этот же день Министерство культуры, молодежи и спорта обнародовало основные положения законопроекта о противодействии дезинформации. Обсуждение документа продлится месяц, после чего состоится рассмотрение правительством и Верховной Радой.

Законопроектом, в частности, предлагается ввести в Украине институт уполномоченного по вопросам информации, который будет осуществлять мониторинг информационного пространства, реагировать на заявления о дезинформации, обращаться в суды и правоохранительные органы, если выявит признаки дезинформации.

18 июня текущего года глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк заявила, что закон о медиа должен обеспечить свободу слова и национальную безопасность Украины одновременно.

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