"Все равны перед законом": глава Нацполиции прокомментировал задержание замглавы КГГА Слончака

Глава Нацполиции поблагодарил полицейских за службу.

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко прокомментировал задержание заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака, который вчера вечером ударил полицейского.

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Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

«Каждый, кто не выполняет законных требований полицейских, независимо от статуса и должности, будет отвечать перед законом. Угроза или насилие в отношении работников правоохранительного органа при исполнении служебных обязанностей, вмешательство в их работу и невыполнение законных требований полицейских - это уголовно наказуемые деяния! При этом все равны перед законом! Спасибо полицейским за службу», - прокомментировал задержание заместителя председателя КГГА Клименко.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля поздно вечером в Киеве на улице Льва Толстого задержали заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака, который набросился на патрульного полицейского.

По информации СМИ, водителем, который не включил фары, оказалась народный депутат, заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко.

Следственный отдел Соломенского управления полиции начал досудебное расследование в отношении заместителя председателя Киевской городской госадминистрации Слончака.