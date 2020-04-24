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Нет финансирования: языковой омбудсмен Монахова заявила, что уходит в отставку

15:48, 24 апреля 2020
Политика
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Монахова уходит в отставку / УНИАН

Об этом она написала в Facebook.

Свою работу на посту языкового омбудсмена она описала как яркий, полезный и незабываемый период в жизни.

"Моя семья радуется: я наконец возвращаюсь к нормальной жизни, творческим планам, любимым людям", - написала Монахова.

В интервью изданию Opinion чиновница рассказала, что за время своей работы так и не был создан секретариат омбудсмена, а расходы, связанные с деятельностью, она оплачивала самостоятельно.

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"Почти полгода я только тратила собственные средства на поездки из Николаева в Киев, съем там жилья. Без секретариата невозможно получить финансирование", - пояснила она, добавляя, что по Киеву передвигалась на метро, а в служебном жилье ей отказали.

"Так, за этот период я потратила около 30 тысяч гривень из семейного бюджета на свою работу. Считаю, отныне имею полное право праздновать День волонтера", - считает Монахова.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября 2019 года Кабинет министров Украины назначил Татьяну Монахову уполномоченным по защите государственного языка.

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