Пока не понятно, планирует ли бизнесмен потратить часть своего состояния на предвыборную гонку Трампа.

Дональд Трамп в воскресенье, 3 марта, встретился с миллиардером Илоном Маском и несколькими состоятельными республиканцами. Цель – поиск финансирования для поддержки своей президентской кампании, пишет The New York Times со ссылкой на трех информированных лиц.

Отмечается, что Трамп похвалил Маска перед союзниками и надеется вскоре встретиться с миллиардером с глазу на глаз.

По словам журналистов, пока не понятно, планирует ли бизнесмен потратить часть своего состояния на предвыборную гонку Трампа. Однако его недавние посты в социальных сетях свидетельствуют, что он хочет поражения Джо Байдена. Люди, которые общались с Маском в частном порядке, подтвердили такое мнение.

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Указано, что имея состояние около 200 миллиардов долларов, по данным Forbes, Маск может решить поддержать Трампа и почти единолично уничтожить огромное финансовое преимущество Байдена и его союзников над бывшим президентом.

Приближенное к Маску лицо указало, если он решит поддержать Трампа, то этому будут способствовать его взгляды на иммиграцию. В последнее время миллиардер становится более открытым к поддержке Республиканской партии и все чаще критикует Байдена.

Выборы в США

3 марта бывший президент США Дональд Трамп победил на внутрипартийных выборах (кокусах) Республиканской партии еще в трех штатах – Мичигане, Миссури и Айдахо. По прогнозам праймериз, которые 6 марта состоялись в 16 штатах, Байден и Трамп ожидаемо лидируют на голосованиях в своих партиях.

Что касается Украины, то Трамп неоднократно делал скандальные заявления. Так, бывший президент заявил, что если бы он был у власти, то ни война в Украине, ни конфликт в Израиле бы не состоялись. Он также обещал прекратить войну в Украине в первый день его пребывания на посту.

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