На сайте доступны украинский, французский, русский и английский языки.

На сайте Организации Североатлантического договора появилась возможность перейти на украинский.

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Сейчас на украинский переведена главная страница, а также адаптированная навигация сайта. В то же время последние новости НАТО, пресс-релизы по-прежнему прочитать можно только на английском и французском.

На сайте доступны украинский, французский, русский и английский языки.

Премьер Денис Шмыгаль назвал такое решение Альянса "показательным шагом высокого уровня нынешнего сотрудничества" Украины и НАТО.

"Членство в НАТО является одним из приоритетов политики безопасности Украины, и мы постоянно движемся к этой цели", – прокомментировал глава украинского правительства.

Украина-НАТО: что известно

12 июня 2020 года Североатлантический альянс признал Украину участником программы расширенных возможностей НАТО (NATO’s Enhanced Opportunities Program – EOP).

Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Украина получит пользу от расширенного доступа к программам совместимости войск и более широкую возможность участвовать в военных учениях НАТО и осуществлять обмен информацией, в том числе приобретенным опытом.

Сегодня, 25 февраля, генсек НАТО во время телефонного разговора напомнил Зеленскому о важности воплощения реформ.

9 февраля 2021 года Столтенберг подчеркнул, что приближение Украины к членству в НАТО зависит от успеха в реализации реформ. В частности, Украина должна укреплять демократические институты, бороться с коррупцией, вводить демократический политический контроль над ВСУ.

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Автор: Яна Ставская