"Все мировые лидеры меня поддерживают": Зеленский рассказал о "прекрасных отношениях" с Западом

По словам президента, украинская власть работает над тем, чтобы изменить имидж Украины как коррумпированного государства в глазах мирового сообщества.

Президент Владимир Зеленский заявил о прекрасных отношениях с западными партнерами и о том, что о нем все знает иностранная разведка.

Об этом он сообщил в фильме «Год президента Зеленского», который транслировался в эфире ведущих украинских телеканалов.

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«Все мировые лидеры очень меня поддерживают. Мы со всеми познакомились. Они поняли, чего я хочу, к чему я стремлюсь. У них у всех работает разведка, прекрасно работает разведка. Они знают, что я ни копейки не взял, не украл, никому ничего не должен. С НАТО отношения есть, с Евросоюзом есть прекрасные отношения, с МВФ, если ВР даст эту возможность, мы подпишем меморандум, и Украина получит 8 млрд, как минимум, и там пару миллиардов от других европейских финансовых институтов: Всемирный банк, ЕБРР», - заявил он.

По словам главы государства, сейчас об Украине знает каждый американец. «Не будем говорить по каким причинам. Это не важно. У нас с Америкой прочные отношения сейчас. К Украине было плохое отношение из-за многих коррупционных схем в высшем руководстве страны, именно поэтому было недоверие. Украину, украинский народ любят, и именно из-за лица власти к Украине был приклеен штамп «коррупционной страны», мы изменяем это», - добавил глава государства.