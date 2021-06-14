Участники акции выступают против вывода телевидения из-под действия "языкового" закона.

Около полусотни человек собрались на улице Садовой, 3а, протестуя против попыток отменить переход на украинский язык с 16 июля всех фильмов и сериалов, которые транслируются на телевизионных каналах.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в 10:00 начнется заседание гуманитарного комитета Верховной Рады, на котором планируется рассмотреть законопроект № 4107, которым предлагается вывести из-под действия норм закона о языке все, что касается языка на телевидении, и отнести урегулирование на использование иностранных языков на телевидении к закону "О телевидении и радиовещании".

Участники акции подчеркнули, что, согласно действующему законодательству, уже с 16 июля все фильмы, сериалы и т.д. должны транслироваться исключительно на украинском языке. Однако данный законопроект вообще выводит вопрос урегулирования использования языка из-под "языкового" закона.

Предлагается, чтобы языковой вопрос на телевидении регулировалс\ исключительно законом "О телевидении и радиовещании".

Участники акции скандируют: "Заважає мова? Геть до Ростова!".

Также они восклицают: "Руки прочь от языка".

Кроме того, участники акции напомнили, что это уже не первая попытка помешать украинизации украинского телерадиопространства: недавно в парламент было внесено два законопроекта - № 5554 и № 5554-1, которыми предлагалось на неопределенный срок отложить показ фильмов на украинском языке на телевидении якобы из-за карантина.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты от "Слуги народа" Никита Потураев и Евгения Кравчук зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №5554 "О внесении изменений в некоторые законы относительно поддержки отечественных производителей теле - и кинопродукции в период установления карантина в связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Этим законопроектом предусматривается отсрочить нормы, касающиеся обязательности транслировать фильмы на телевидении исключительно на украинском языке, в том числе путем дублирования. Согласно ныне действующему закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", эти нормы должны вступить в силу16 июля текущего года, а в законопроекте предполагалось, что они должны вступить через два месяца после завершения карантина.

Однако 1 июня депутаты не поддержали включение в повестку дня законопроекта.

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Автор: Дмитрий Хилюк