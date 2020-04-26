Внеочередное заседание Рады может состояться в конце следующей недели

У спикера ВР есть информация, что депутаты будут обращаться с просьбой провести внеочередное заседание парламента.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в конце следующей недели.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам после возложения цветов возле памятного знака «Воинам Чернобыля» и мемориального кургана «Героям Чернобыля» в Киеве.

«По состоянию на сегодня конечной информации, когда состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины на следующей неделе, еще нет. У меня есть информация, что депутаты будут обращаться с просьбой провести внеочередное заседание. Я думаю, что это если будет, то будет в конце недели», - заявил он.

«Если мы говорим о кадровых назначениях, то зарегистрированных представлений со стороны Кабинета министров мы пока не имеем», - добавил Разумков.

Также его спросили, поддерживает ли фракция «Слуга народа» назначение на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ бывшего президента Грузии, экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили. В ответ Разумков сказал: «Более корректно, если об этом будут говорить представители фракции. Насколько мне известно, есть разные видения новых кадровых назначений в Кабинет министров Украины как во фракции «Слуга народа», так и в других фракциях».

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Саакашвили заявил, что получил от президента Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером по вопросам реформ.