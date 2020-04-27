У Зеленского анонсировали визит Макрона в Украину после завершения пандемии COVID-19
16:02, 27 апреля 2020Политика
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Президенты двух стран провели телефонный разговор.
Макрон может посетить Киев / Фото: Офис президента
Президент Французской Республики Эммануэль Макрон подтвердил свое намерение посетить Украину после завершения пандемии COVID-19.
Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, об этом Макрон сказал во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Зеленский напомнил Макрону о приглашении посетить Украину. «Знаю, что вы хотели посетить Украину. Буду рад приветствовать вас, как только закончится пандемия коронавируса и как только этот визит станет возможным», – сказал президент Украины.
Указывается, что Макрон подтвердил свое намерение посетить Украину.
Как сообщал УНИАН, ранее Макрон продлил ограничительные меры во Франции до 11 мая.
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