Весна придет – сажать будем: Зеленский выступил за перезагрузку правоохранительных органов

Зеленский уверяет, что влияния президента на то, кого «посадить», а кого «не надо трогать», нет.

Президент Украины Владимир Зеленский не понимает, зачем в Украине много правоохранительных органов, и выступает за их перезагрузку, чтобы они демонстрировали результат.

Об этом говорится в фильме «Год Президента Зеленского», который транслировался ведущими украинскими телеканалами.

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«Весна придет - сажать будем. Здесь надо разобраться нашим гражданам, чего они хотят, потому что часть граждан говорит: «Где посадки?». И я действительно этого хочу, и это обязательно будет, но, когда я начинаю кому-то из наших правоохранителей звонить и спрашивать о результате, другая часть начинает говорить: «Ты президент - это не ваши полномочия, вы не можете к себе звать правоохранителей». Я говорю: «Ок, правоохранители, нет телефонного права, пожалуйста, работайте и делайте свою работу». Вторая часть граждан потом говорит: «Как они делают свою работу, когда нет результата, нет посадок». Чего они хотят больше: посадок или влияния президента?», - заявил он.

Зеленский заверил, что влияния президента на то, кого «посадить», а кого «не надо трогать», нет.

«Но еженедельно вызывать и спрашивать о результате - я уверен, что такое влияние должно быть, я уверен, что именно такой контроль от президента хотят видеть люди», - заявил он.

«Зачем нам столько правоохранительных органов? Это было сделано для размытия ответственности... Когда мы перезагрузим все правоохранительные органы, я уверен, что государство дойдет до того, чтобы количество этих правоохранительных ответственностей сократилось в нашей стране, чтобы ты знал, что перед тобой сидят три человека и они несут полную ответственность за криминогенную ситуацию за то, что все взяточники, авторитеты, бандиты сядут в тюрьму», - подчеркнул Зеленский.