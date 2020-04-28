Нардеп показал предварительный перечень вопросов внеочередного заседания ВР
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура обнародовал предварительный перечень вопросов повестки дня внеочередного заседания Верховной Рады, проведение которого ожидается 30 апреля.
Список депутат опубликовал в своем Теlegram-канале.
"Перечень вопросов на внеочередное заседание ВР. Возможно, будут дополнительные предложения от президента", - отметил он.
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Так, в этом перечне - проекты законов о ратификации договоров между Украиной и Аргентинской Республикой о выдаче правонарушителей (№0022); о передаче осужденных лиц (№0023); о взаимной правовой помощи по уголовным делам (№0024).
Также это проект закона о ратификации Письма о внесении изменений № 3 в Финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком (Развитие системы водоснабжения и водоотвода в городе Николаев) (№0028); проект закона о присоединении Украины к Схеме сортовой сертификации семян крестоцветных и других масличных, или прядильных культур и Схемы сортовой сертификации семян сахарной и кормовой свеклы Организации экономического сотрудничества и развития (№0029).
Кроме того, в этом перечне - проекты законов о ратификации договоров между Украиной и Республикой Казахстан об экстрадиции (№0030); о правовой помощи по уголовным делам (№0031); а также проект закона о присоединении Украины к Межамериканской конвенции об исполнении уголовных наказаний за рубежом (№0033).
Предполагается рассмотреть также проект закона о присоединении Украины ко Второму протоколу к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года (№0036) и проект закона о внесении изменений в статьи 225 Избирательного кодекса Украины (относительно размера денежного залога) (№2769).
Будет рассматриваться и проект постановления об обращении Верховной Рады к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций относительно осуждения продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, аннексии АР Крым и Севастополя и оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, политических репрессий против граждан Украины и освобождения политических заключенных - граждан Украины (№3068).
Кроме того, предполагается рассмотреть проект закона о внесении изменения в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения доходов медицинских работников, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания среди людей коронавирусной болезнью (COVID-19) (№3329) и проект закона о внесении изменений в Регламент Верховной Рады относительно оптимизации процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении (№3313).
Также будет рассмотрен проект постановления о внесении изменений в постановление парламента "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва" (№3402) и проект постановления с аналогичным названием №3401.
В предварительной повестке дня содержится также проект закона о мерах, направленных на погашение задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электрической энергии (№2386); проект постановления об отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования пожаров (взрывов) на складах боеприпасов в период с 2014 по 2018 годы (№3384).
Кроме того, депутаты планируют рассмотреть изменения в закон "Об Антимонопольном комитете Украины" и некоторые другие законодательные акты относительно усовершенствования системы органов Антимонопольного комитета (№3132) и проект постановления о внесении изменений в постановления "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части Государственного бюджета Украины" (№3400).
Также в предварительной повестке дня заседания есть вопрос о предложении депутатов относительно применения особой процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении, предусмотренной статьей 119-1 Регламента ВР, при рассмотрении во втором чтении проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д).