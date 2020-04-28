Нардеп показал предварительный перечень вопросов внеочередного заседания ВР

Всего в перечне 20 вопросов.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура обнародовал предварительный перечень вопросов повестки дня внеочередного заседания Верховной Рады, проведение которого ожидается 30 апреля.

Список депутат опубликовал в своем Теlegram-канале.

"Перечень вопросов на внеочередное заседание ВР. Возможно, будут дополнительные предложения от президента", - отметил он.

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Так, в этом перечне - проекты законов о ратификации договоров между Украиной и Аргентинской Республикой о выдаче правонарушителей (№0022); о передаче осужденных лиц (№0023); о взаимной правовой помощи по уголовным делам (№0024).

Также это проект закона о ратификации Письма о внесении изменений № 3 в Финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком (Развитие системы водоснабжения и водоотвода в городе Николаев) (№0028); проект закона о присоединении Украины к Схеме сортовой сертификации семян крестоцветных и других масличных, или прядильных культур и Схемы сортовой сертификации семян сахарной и кормовой свеклы Организации экономического сотрудничества и развития (№0029).

Кроме того, в этом перечне - проекты законов о ратификации договоров между Украиной и Республикой Казахстан об экстрадиции (№0030); о правовой помощи по уголовным делам (№0031); а также проект закона о присоединении Украины к Межамериканской конвенции об исполнении уголовных наказаний за рубежом (№0033).

Предполагается рассмотреть также проект закона о присоединении Украины ко Второму протоколу к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года (№0036) и проект закона о внесении изменений в статьи 225 Избирательного кодекса Украины (относительно размера денежного залога) (№2769).

Будет рассматриваться и проект постановления об обращении Верховной Рады к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций относительно осуждения продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, аннексии АР Крым и Севастополя и оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, политических репрессий против граждан Украины и освобождения политических заключенных - граждан Украины (№3068).

Кроме того, предполагается рассмотреть проект закона о внесении изменения в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения доходов медицинских работников, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания среди людей коронавирусной болезнью (COVID-19) (№3329) и проект закона о внесении изменений в Регламент Верховной Рады относительно оптимизации процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении (№3313).

Также будет рассмотрен проект постановления о внесении изменений в постановление парламента "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва" (№3402) и проект постановления с аналогичным названием №3401.

В предварительной повестке дня содержится также проект закона о мерах, направленных на погашение задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электрической энергии (№2386); проект постановления об отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования пожаров (взрывов) на складах боеприпасов в период с 2014 по 2018 годы (№3384).

Кроме того, депутаты планируют рассмотреть изменения в закон "Об Антимонопольном комитете Украины" и некоторые другие законодательные акты относительно усовершенствования системы органов Антимонопольного комитета (№3132) и проект постановления о внесении изменений в постановления "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части Государственного бюджета Украины" (№3400).

Также в предварительной повестке дня заседания есть вопрос о предложении депутатов относительно применения особой процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении, предусмотренной статьей 119-1 Регламента ВР, при рассмотрении во втором чтении проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д).