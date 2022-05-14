По словам Михаила Подоляка, с клеймом "спонсор терроризма" любой контракт с российскими компаниями станет ничтожным.

Юридическое признание России спонсором терроризма означает, что страна-агрессор не сможет продавать свою продукцию, в частности электроэнергию

Это в эфире проекта FREEДОМ пояснил советник главы ОП Михаил Подоляк.

По его словам, в случае такого признания Россия получит существенный репутационный ущерб.

"Безусловно, последствия будут и юридическими, и в репутационном, и в финансово-экономическом плане, потому что спонсор террористов – это тот, кто теряет возможность пользоваться ситуативно и стратегически всеми преимуществами международной финансовой системы. То есть государство-террорист будет в полном объеме, а не как сейчас, выведено из мировой глобальной финансовой системы. Если Россия будет признана государством – спонсором терроризма – будут выведены все российские институты из системы глобальной финансовой взаимозависимости. Это ключевое", - отметил Подоляк.

По его словам, в таком случае россияне могут забыть о любых контрактах с любыми иностранными компаниями.

"Кроме того, все прямые контракты с российскими компаниями будут признаны ничтожными. И постепенно цивилизованные страны от этих контрактов будут отказываться. Бизнес цивилизованных стран не будет работать напрямую с РФ. Это существенно усложнит России возможность заниматься любым видом бизнеса не только в военной промышленности", – подчеркнул Подоляк.

Напомним, 3 мая Верховная Рада Украины поддержала обращение в Палату представителей и Сенат Конгресса США о признание России государством-спонсором терроризма.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский во встрече с делегацией верхней палаты Конгресса США во главе с лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчеллом Макконнеллом, которая находится с визитом в Киеве, заявил, что Россия должна быть официально признана государством-спонсором терроризма.

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