Министр обороны Алексей Резников заверил, что украинские специалисты быстро освоят Patriot.

Украинским военным под силу за несколько месяцев освоить американские системы ПВО Patriot.

Об этом заявил спикер воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

"В условиях мирного времени - это определенный процесс, наши партнеры относятся к этому очень серьезно, все должно происходить четко по правилам. Но на сегодняшний день, в условиях, в которых оказалась Украина, я думаю, будет ускорен процесс, возможно, до нескольких месяцев", - пояснил он.

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Игнат добавил, что пример с Iris-T и NASAMS - обучение на которых для украинских зенитных ракетных специалистов, которые уехали за границу, длилось всего несколько недель.

"Они приехали, освоили эти комплексы и успешно выполняют задачи в Украине. Мы видим, что есть у них немало успехов: сбитых российских и ракет, и "Шахедів"", - рассказал Игнат.

В свою очередь, министр обороны Алексей Резников в телефонном разговоре с американским коллегой Ллойдом Остином заверил, что украинцы быстро овладеют Patriot.

"Благодарен за очередной пакет помощи в области безопасности, особенно за новые возможности для защиты нашего неба от жестоких атак России. Украинские ПАТРИОТические солдаты быстро освоят эти системы. Они доказывали свои умения много раз", - написал Резников в "Твиттере".

Patriot для Украины

Во время поездки президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон президент США Джо Байден подтвердил передачу Украине одной батареи ЗРК Patriot.

Украинских военных будут учить пользованию ЗРК в третьих странах, это может занять "определенное время".

Украина призвала партнеров передать американские комплексы еще в первые месяцы полномасштабного вторжения, однако Запад опасался эскалации.

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