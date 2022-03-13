24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину / фото facebook.com / kommander.nord
В оккупированной Волновахе Донецкой области российские оккупанты убили военного капеллана, игумена Православной Церкви Украины Платона (Моргунова).
Об этом сообщили в Православной Церкви Украины.
"С грустью узнали, что в Волновахе русские захватчики убили военного капеллана, игумена Платона (Моргунова)", - отметили в ПЦУ.
В ПЦУ рассказали, что игумен Платон был пострижен в монахи в Свято-Феодосийском монастыре г. Киева, долгое время служил в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 9 марта ООН зафиксировало 1506 случаев гибели или ранения гражданских лиц в Украине: 549 погибших и 957 раненых.
- По состоянию на 11 марта 2022 года по подсчетам ООН Украину покинули 2,5 миллиона беженцев.
- 13 марта, в Ирпене Киевской области российские оккупанты расстреляли корреспондента New York Times, еще один журналист ранен.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.