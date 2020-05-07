Покрывал матом и требовал назначить "нужных людей": в сеть слили запись разговора голосов, похожих на Комарницкого и зама Кличко

Запись разговора опубликован на анонимном телеграм-канале "Джокер".

Телеграм-канал «Джокер» опубликовал запись разговора якобы экс-главы фракции «Блока Леонида Черновецкого» в Киевсовете Дениса Комарницкого и заместителя главы Киевской городской государственной администрации Вячеслава Непопа.

Во время разговора мужчина с голосом, похожим на голос Комарницкого, требует от собеседника лоббировать строительные проекты, угрожая уголовными делами.

«Денис Комарницкий является смотрящим от Тищенко – главаря велюрового штаба. Ведет себя как хозяин жизни. В жесткой форме рассказывает заместителю столичного мэра, что и как он будет контролировать от Офиса Президента. И что будет с каждым за неподчинение. В одном из эпизодов речь идет о Киевском ГАСКе, который Комарницкий контролирует с помощью Кучера – в интересах Трофимова. Начинаю понимать, что все серьезные финансовые потоки в стране и в частности в Киеве замкнуты на двух людях из окружения президента – на Трофимова и Шефира. А сотрудники велюрового штаба являются мелкими исполнителями, включая Тищенко», – пишет «Джокер» в комментарии к аудиозаписи.

В частности, на ней якобы Комарницкий в нецензурной форме угрожает собеседнику уголовными делами и даже физической расправой.

«Сделаю так, чтобы тебя закрыли. За то, что ты б...дь собака н...й. Мои объекты предлагаешь. И весь твой список уголовных дел н...й б...ь понесу на тебя и на твоих собак. Раз...у н...й, как собаку. Ты понимаешь это, или нет? Ты просто будешь мимо кассы, б...ь, и будешь с уголовными делами», – говорит голос, похожий на голос Комарницкого.

Также из его монолога следует, что он имеет настолько сильное влияние на правоохранителей, включая Госбюро расследований, что даже может открывать уголовные дела против своих врагов.

«Я дам ГБР шоб сука пробили и выпотрошили н...й тебя. Если вдруг б...дь окажется (неразборчиво) – вот просто закрыли... Слава, рубль положу, чтобы тебя с твоей п...братией, б...дь, посадили н...й под домашний арест», – угрожает якобы Комарницкий.

Кроме того, он заявляет, что два раза оставлял на посту Непопа, а значит, имеет большое влияние на назначения в КГГА

«Я разнесу там вашу эту шоблу-ё...у, как собак. Ты слышишь, или нет, Слав? Я тебе это говорю открыто, в отличие от тебя, что ты ходишь там и на меня еще пи...ишь. Ты человек, которого я два раза на работе оставил!» – говорит якобы Комарницкий.

Помимо этого, он высказывает недовольство тем, что Непоп не способствует нужной ему и близкому к мэру Киева Виталию Кличко экс-нардепу Артуру Палатному сделке.

«Вы конкурс, б...ь, Артуру н...й соврали. У вас сервера не работают, б...ь. Ты шо, Слав, вчерашний что ли, б...ь, или что?» – срывается на эмоции якобы Денис Комарницкий.