Стало известно, кто будет временно руководить налоговой и таможней

Правительство назначило временных руководителей двух ведомств.

Кабинет министров назначил временных руководителей налоговой и таможенной служб, главы которых ранее были уволены с должностей.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщается на Правительственном портале.

По словам министра, представления на увольнение члены Кабмина поддержали единогласно. Это решение глава Минфина назвал первым шагом к очищению фискальных органов Украины.

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"Сейчас исполнение обязанностей председателя Таможни временно возложено на руководителя одного из департаментов ГМС Игоря Муратова, а исполнение обязанностей председателя Налоговой - на Михаила Титарчука, заместителя председателя ГНС. В ближайшие дни будут назначены новые главы этих двух ведомств", - заявил министр.

Ранее сегодня Кабинет министров Украины подтвердил информацию, озвученную народным депутатом Алексеем Гончаренко, об увольнении руководителя Государственной таможенной службы Максима Нефедова и председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова.