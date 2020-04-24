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Стало известно, кто будет временно руководить налоговой и таможней

22:12, 24 апреля 2020
Политика
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Глава Минфина рассказал о кадровых изменениях / фото УНИАН

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщается на Правительственном портале.

По словам министра, представления на увольнение члены Кабмина поддержали единогласно. Это решение глава Минфина назвал первым шагом к очищению фискальных органов Украины.

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"Сейчас исполнение обязанностей председателя Таможни временно возложено на руководителя одного из департаментов ГМС Игоря Муратова, а исполнение обязанностей председателя Налоговой - на Михаила Титарчука, заместителя председателя ГНС. В ближайшие дни будут назначены новые главы этих двух ведомств", - заявил министр.

Ранее сегодня Кабинет министров Украины подтвердил информацию, озвученную народным депутатом Алексеем Гончаренко, об увольнении руководителя Государственной таможенной службы Максима Нефедова и председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

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