"Укроборонпром" в нынешнем виде должен быть ликвидирован – замглавы концерна

Нынешнее руководство концерна готово двигаться по этому пути.

Государственный концерн «Укроборонпром» в нынешнем виде должен быть ликвидирован, о чем на своей странице в социальной сети Facebook заявил заместитель генерального директора концерна Мустафа Найем.

Читайте такжеВ Укроборонпроме ответили, за что десять заместителей Абромавічуса получают зарплаты по 300-400 тысяч (документ)«Пора было уже сказать об этом открыто: государственный концерн «Укроборонпром» в нынешнем виде должен быть ликвидирован. Мы пришли не для того, чтобы стать драконами, сесть на потоки и возглавить оборонного монстра, созданного с единственной целью – контролировать продажу оружейных складов времен СССР. Это должно остаться в прошлом», - написал он.

По словам Найема, сегодня большинство государственных оборонных предприятий, в отличие от частных производителей, не являются конкурентоспособными. Главная причина заключается в том, что владелец (государство) связывает производителей излишней регуляцией и бюрократией. Потому нынешняя модель управления оборонными предприятиями не оправдывает себя.

«Мы знаем, как это можно изменить и уже готовы делиться планами и видением. Конечная цель этого пути – ликвидация государственного концерна «Укроборонпром» и создание вместо него шести корпораций, специализирующихся на ракетостроении, авиастроении, бронетехнике, радарных и морских системах и авиаремонте», - написал он.

Также Найем отметил, что нынешнее руководство концерна готово двигаться по этому пути, но без прямого и непосредственного участия государственных органов реформа «Укроборонпрома» либо затянется на годы, либо станет невозможной.

«Сейчас реформа концерна в первую очередь зависит от эффективности парламента, вместе с которым мы уже готовим новый закон «О корпоратизации предприятий ОПК», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, руководство «Укроборонпрома» ставит целью объединить свои предприятия в шесть отдельных холдингов, после чего планирует ликвидировать сам концерн. Об этом заявил заместитель генерального директора концерна Роман Бондарь, который также возглавляет Офис трансформаций «Укроборонпрома».

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвуют в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около 140 предприятий ОПК Украины.