В то же время рассмотрение жалобы на Гончаренко от президента ПАСЕ Демса за украинский флаг перенесли на начало июня.

Украинского депутата Алексея Гончаренко (фракция «Европейская солидарность») лишили права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы на три месяца по жалобе главы российской делегации в Ассамблее.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Меня лишили слова в ПАСЕ на три месяца из-за доноса главы российской делегации Толстого по ситуации на зимней сессии», - написал Гончаренко.

Также он рассказал, что рассмотрение жалобы от президента ПАСЕ Демса из-за украинского флага и вопроса Меркель перенесли на начало июня.

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Скандал с Гончаренко из-за украинского флага: что известно

20 апреля президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Хендрик Демс предупредил о возможности применение к народному депутату Украины Алексею Гончаренко дисциплинарных санкций.

Он показал флаг Украины с дырками от российских пуль. "Флаг бойца, который воевал на Донбассе. И после этого президент ПАСЕ Хендрик Демс остановил мое выступление и пригрозил дисциплинарными санкциями!» - отметил Гончаренко.

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Автор: Денис Прядко