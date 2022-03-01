Сейчас расширяется количество стран, которые закрывают воздушное пространство с РФ, а также для кораблей России грозит массовое закрытие портов и ограничений на передвижение в море.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что отключение остальных банков от международной банковской платежной системы SWIFT состоится в ближайшее время, но Украина еще требует полного эмбарго на торговлю российской нефтью и газом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сообщил во время онлайн-брифинга.

"Мы требуем усиления давления и изоляции до тех пор, пока Путин не остановит свою войну против Украины, не остановит боевые действия, не заберет свои войска, не заплатит за то, что он сделал. А пока он этого не сделал, мы будем дальше работать над тем, чтобы в России горела земля под ногами во всем мире. Сейчас мы дожимаем максимальный объем применения отключения от SWIFT", - заявил Кулеба.

Он отметил, что такое решение уже принципиально принято, но остались "некоторые детали". "И над ними сейчас мы работаем", - сказал Кулеба.

"Отключение российских банков от SWIFT должно произойти уже в ближайшее время", - сказал Кулеба.

"Мы требуем полного эмбарго на торговлю кровавой российской нефтью и газом. Первые решения в этом направлении уже ввалены со стороны Канады и эта волна будет расти в дальнейшем", - сказал Кулеба.

При этом, Кулеба сказал, что в результате санкций российский рубль "сорвался со стабильной отметки и улетел", а воздушное пространство для российских самолетов закрылось.

Также, глава МИД сказал, что каждым обстрелом украинских городов и сел Россия все больше изолирует себя от мира.

"Расширилось количество государств, которые закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов", - сказал Кулеба.

Кроме того, как сказал министр, теперь России грозит массовое закрытие портов и ограничение на передвижение в море. "Великобритания разрабатывает законодательное решение, чтобы не пускать российские суда в британские порты", - сказал Кулеба.