Александр Доний

Об исчезновении председателя общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова стало известно 2 августа. На следующий день, 3 августа, его нашли повешенным в одном из киевских парков. В Национальной полиции заявили, что начали уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Следователи будут проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированного под суицид.

Вся эта история поднимает несколько вопросов: насколько эффективно работают украинские спецслужбы? И может ли гражданин нашей страны или лицо, попросившее политического убежища, чувствовать себя в безопасности, находясь на территории Украины?

Украинские спецслужбы в течение 30 лет выполняли лишь пять функций

Украинские спецслужбы в течение 30 лет выполняли лишь пять функций. И это совсем не те, что прописаны в украинском законодательстве.

Первая - функция самосохранения. Спецслужба пыталась сохранить честь мундира и контору ради конторы.

Вторая - работа на власть, причем безразлично, какую именно - то ли на Кравчука, то ли на Кучму, то ли на Ющенко, то ли на Януковича, Порошенко. То есть спецслужбы выполняют функцию обслуживания интересов власти.

Третья - обеспечение личных финансовых интересов. Украинские спецслужбы задействованы в очень многих финансовых сделках.

Четвертая - работа ради украинского государства. Есть определенная часть работников спецслужб, которые шли на эту работу, чтобы служить украинскому государству и действовать в его интересах.

Пятая - работа на российское государство. Поскольку в свое время КГБ была просто переименована в СБУ, там остались и связи, и структуры, связанные с Москвой. Иначе у нас не было бы прецедента, что более 90% личного состава СБУ в Автономной республике Крым нарушили присягу и перешли на сторону врага. Очевидно, что это было не одномоментное решение. Мы можем спорить, каков процент таких работников спецслужб в других областях Украины, но подозреваю, что он - не нулевой.

Спецслужба - это структура, деятельность которой не поддается анализу и контролю в условиях Украины

По моим наблюдениям, со времен СССР и независимости Украины работниками спецслужб активно насыщаются общественные организации и политические партии, и фактически они все сейчас находятся под контролем СБУ и с ее агентурой.

С натяжкой можно говорить, что осуществление противодействия зарубежным спецслужбам включается в четвертую функцию - работу на Украине. Четыре другие функции легко могут отрицать эту работу или, наоборот, стимулировать.

Спецслужба - это структура, деятельность которой не поддается анализу и контролю в условиях Украины. Спецслужбы пронизывают всю политическую систему в Украине, причем не меньше, чем в России. Поэтому стоит помнить, что интересы защиты безопасности Украинского государства и граждан для украинской спецслужбы всегда были лишь одной из пяти функций.

Александр Доний, политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, председатель художественного объединения "Остання барикада"

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