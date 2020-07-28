"У вас бывает совместный секс?": нардеп Кива странно прокомментировал незадекларированную квартиру в центре Киева (видео)

У нардепа нашли не указанное в декларации жилье.

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Журналисты Bihus.Info изучили декларацию депутата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ильи Кивы.

СМИ удалось выяснить, что народный избранник живет в незадекларированной квартире. Об этом говорится в сюжете "Наших грошей".

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О квартире на улице Лютеранской площадью около 100 кв. м в центре Киева, которая не указана в декларации, нардеп сказал, что там живет его подруга. На это журналист ответил Киве, что если тот имеет совместный быт с этой подругой, то должен указать это жилье в декларации.

"У меня с ней не совместный быт, у меня с ней совместный секс. Бывает и такое. У вас бывает совместный секс?", - сказал нардеп.

Как сообщали журналисты программы "Наші гроші", нардеп Илья Кива задекларировал жомовую яму, которая якобы приносит ему 1 миллион гривень прибыли ежегодно.

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