У Авакова информацию назвали фейком.

В пресс-службе экс-министра внутренних дел Арсена Авакова называют неправдивыми комментарии, публикуемые отдельными СМИ от имени экс-министра, в которых речь идет о Дмитрии Торнере.

Об этом Українським Новинам сказал представитель пресс-службы Авакова Ярослав Тракало.

"Эта информация – фейк", - сообщил Ярослав Тракало.

Других деталей он не сообщил.

Как сообщалось ранее, политтехнолог Игорь Мизрах заявляет, что на информкампанию против Дмитрия Торнера его бывшие родственники потратили сотни тысяч долларов.

Он рассказал, что в 2019 году к нему обратились относительно размещения негатива по Дмитрию Торнеру: дали папку с копиями паспортов и заранее написанным негативным текстом. Заказчиком этой кампании выступил Денис Киреев, утверждавший, что лично курирует расследование уголовных производств в отношении Торнера Службой безопасности Украины. При этом Мизрах подчеркивает, что, пользуясь связями в правоохранительных органах, и финансовыми ресурсами, бывшие родственники развернули очень масштабную кампанию в отношении Дмитрия Торнера.