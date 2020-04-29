Ткаченко выступил в поддержку малого и среднего бизнеса - его назвали лидером в координации работы Рады и Кабмина в этом направлении

Народный депутат подчеркнул, что сделает все для того, чтобы помочь людям сохранить и работу, и экономику страны в целом.

Нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко на заседании экономического совета при Кабмине предложил свой план действий по срочной и среднесрочной помощи для малого и среднего бизнеса.

Об этом сам народный избранник сообщил на своей странице в Facebook. "Как вы знаете, мы в комитете первыми зарегистрировали пакет законов для помощи бизнесу в сфере креативных индустрий. Сегодня (28 апреля - УНИАН.) я выступил инициатором расширить их к разработке антикризисной программы для всего малого и среднего бизнеса", - написал он.

Читайте такжеКомитет Рады поддержал законопроекты о поддержке культуры и креативных индустрий во время карантина - Ткаченко

"На заседании экономического совета при Кабинете министров предложил свой план действий по срочной и среднесрочной помощи. Встреча проходила при участии премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра экономики Игоря Петрашко с советниками и совместно с привлеченным отечественными и зарубежными экспертами. Также присутствовали председатели комитетов - экономического и бюджетного", - отметил Ткаченко.

Нардеп написал, что инициативу поддержали и назвали лидером в координации дальнейшей совместной работы Рады и Кабмина в поддержке малого и среднего бизнеса.

"Наш следующий шаг — в кратчайшие сроки подать в Верховную Раду совместную программу помощи предпринимателям и воплотить ее через решение Кабинета министров и других государственных учреждений и, надеюсь, при содействии Нацбанка. Лично буду отвечать за координацию результатов нашей совместной рабочей группы", - подчеркнул народный избранник.

"Сделаем все для того, чтобы помочь людям сохранить и работу, и экономику страны в целом", - подытожил Ткаченко.