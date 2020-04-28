Сытник ушел на больничный – СМИ

Комитет Рады поддержал законопроект для увольнения Артема Сытника.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник, который был признан коррупционером, ушел на больничный.

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на источники.

В то же время, уйти в отпуск решил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий.

Вполне вероятно, что такие шаги связаны с тем, что сегодня, 28 апреля, во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности был принят проект закона, поданный нардепом от "Европейской солидарности" Алексеем Гончаренко.

Если Верховная Рада одобрит этот документ, Сытника смогут уволить с занимаемой должности.

Напомним, 26 апреля стало известно, что 28 апреля на заседании Комитета ВР по правоохранительной деятельности должен быть рассмотрен законопроект, в случае принятия которого может быть уволен директор НАБУ Артем Сытник.

Позже сообщалось, что "Голос" защищает Сытника-коррупционера.

Несмотря на это, комитет Рады поддержал законопроект для увольнения коррупционера Сытника.

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Справка: В сентябре 2019 года Сарненский суд Ровенской области признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в коррупционном правонарушениииз-за отдыха в охотничьем хозяйстве "Полесское – Сарны", поскольку стоимость отдыха нарушает установленные законом ограничения относительно получения подарков.

13 декабря 2019 года Ровенский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты и признал Сытника виновным по делу о его отдыхе в элитных охотничьих угодьях хозяйства "Полесское - Сарны" в Ровенской области.

5 февраля 2020 года Государственное бюро расследований (ГБР) внесло в реестр досудебных расследований заявление о преступлении руководителя НАБУ Артема Сытника по статье 364-1 УКУ "Злоупотребление служебными полномочиями".

5 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в закон Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" (относительно приведения этого закона в соответствие к действующим нормам антикоррупционного законодательства Украины).

Законопроект №3133 предусматривает, в частности, внесение изменений в ч. 4 ст. 6 закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", которая определяет основания для увольнения директора НАБУ.

Предлагается дополнить пункт о том, что директор НАБУ освобождается с должности "в случае обретения законной силы обвинительным приговором суда относительно него" словами, что он также увольняется в случае "вступления в законную силу решения суда о привлечении его к административной ответственности за совершение правонарушения, связанного с коррупцией".

Кроме того, законопроектом предлагается внести изменения в статью 13, которая определяет ограничения в отношении работников НАБУ. Так, предлагается дополнить часть первую этой статьи фразой о том, что ряд лиц не только не могут быть назначены в НАБУ, но и должны быть уволены из него.

В частности, это касается лица, которое "имеет судимость за совершение преступления, если такая судимость не погашена или не снята в установленном законом порядке (кроме реабилитированного лица), или на которое в течение последнего года налагалось административное взыскание за совершение правонарушения, связанного с коррупцией, или привлекалось судом к ответственности за совершение умышленного преступления".