В начале заседания адвокаты Тищенко просили суд закрыть заседание для прессы, но сторона обвинения выступила против этого.

Во вторник, 25 июня, Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для народного депутата Николая Тищенко.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял судья Алексей Соколов. В частности, суд удовлетворил ходатайство Офиса генерального прокурора и применил в отношении Тищенко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета, за исключением необходимости получения медицинской помощи.

В начале заседания адвокаты Тищенко просили суд закрыть заседание для прессы, но сторона обвинения выступила против этого. В частности, прокуроры отметили, что не видели оснований проводить заседание в закрытом режиме.

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Позиция стороны обвинения

Сторона обвинения отметила, что в данном уголовном производстве есть двое подозреваемых: Николай Тищенко в соответствии с ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы потерпевшего) и Константин Цубер.

По словам стороны обвинения, Тищенко "приказал" Цуберу и группе неустановленных вооруженных лиц, одетых в военную форму, незаконно лишить свободы Дмитрия Мазоху. Это лицо считается потерпевшим. Перед этим, Мазоха пытался выяснить основания пребывания этих вооруженных лиц в общественном месте. Прокуроры отмечают, что из-за этого возникла "словесная перепалка", которая переросла в конфликт.

Как подчеркивает сторона обвинения, Тищенко и другие лица не предоставили потерпевшему каких-то понятных, логичных и обоснованных объяснений относительно своих действий.

"Потерпевший не понимал, в связи с чем его пытаются задержать и лишить свободы на тот момент", – сказал прокурор и добавил, что потерпевший пытался звать на помощь прохожих.

Сторона обвинения добавляет, что, кроме запугивания, в отношении потерпевшего применялось физическое воздействие. В частности, имело место избиение и попытки придушить его руками.

Кроме того, как пояснил прокурор, существуют риски, которые обосновывают применение меры пресечения. В частности, речь идет о риске укрывательства нардепа от органов досудебного расследования и суда. Как считает сторона обвинения, Тищенко может выехать за границу.

Еще одним риском названа возможность уничтожения, хранения или искажения важных документов. По данным следствия, Тищенко уже уничтожил два мобильных телефона. Также к рискам отнесена возможность незаконного воздействия на свидетеля, другого подозреваемого, эксперта в данном уголовном производстве.

В этой связи, сторона обвинения просила удовлетворить в полном объеме ходатайство об избрании круглосуточного домашнего ареста для Тищенко.

Что говорят Тищенко и адвокаты

Адвокаты Николая Тищенко возражали относительно принятия этого ходатайства стороны обвинения. Они считают, что ходатайство не соответствует нормам Уголовного процессуального законодательства. Защитники сомневаются в обоснованности подозрения, которое объявили Тищенко. Также защитники утверждают, что отсутствуют доказательства совершения Тищенко правонарушения.

В свою очередь, Тищенко сообщил свою версию событий в Днепре. В частности, депутат сказал, что сначала написал в правоохранительные органы заявление о том, что существует пять постановлений суда на обыск в городе Днепр по 44 адресам, где "происходят мошеннические действия". По его словам, речь идет о ботофермах и казино.

"Сегодня в стране, выяснилось, что строится... "киберармия" в пользу государства-агрессора", – подчеркнул Тищенко.

Депутат утверждает, что за этими мошенническими действиями стоят "коррупционеры", которых он назвал "криминальной девяточкой во главе с криминальным главарем по фамилии Жаба".

В то же время, по его словам, на его заявление никто не отреагировал. В этой связи, он решил выяснить, что происходит в Днепре в рамках работы временной следственной комиссии парламента.

"Я уже возвращался к машине. Продолжались процессуальные действия. Мне на встречу шли три молодых парня. Один шел с (детской) коляской. И они вызывающе меня начали оскорблять", – сказал Тищенко и добавил, что эти лица также применили буллинг в отношении его помощницы.

По словам Тищенко, он обратился к полицейскому, чтобы тот прекратил "атаку на народного депутата". При этом, депутат утверждает, что только двое из этих трех человек показали удостоверение. Этими документами оказались удостоверения участников боевых действий. Но, как считает Тищенко, полицейский сомневался относительно "фото на этих документах". Затем был вызван представитель ТЦК для дополнительной проверки документов.

В то же время, как сказал Тищенко, один из этих трех людей вырвал из рук у его помощницы телефон. Депутат отметил, что дополнительно была вызвана полиция, но, как он утверждает, полицейские вовремя не приехали.

Тищенко утверждает, что ему угрожали "изнасилованием его семьи и его помощницы".

"Меня обещали убить", – подчеркнул нардеп.

Вместе с тем, депутат сказал, что никогда не скрывался и скрываться не будет. Также он утверждает, что все, что о нем говорят, является ложью. Как считает чиновник, лица, которых "защищает" прокуратура, являются связанными "с группой девяточки".

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