Говоря об интересах Столара-Насиковского в Броварах, Кулик называет ряд проектов, реализованных, в частности, за средства города.

На перевыборах городского совета Броваров 17 января интересы крупного застройщика Вадима Столара представляет партия “Команда Левченко “Народовластие”.

Об этом рассказал известный политолог Виталий Кулик в своем блоге "Зачем "Народовластию" Юрия Левченко Бровары и при чем здесь Столар”.

Политолог отмечает, что внимание застройщиков к выборам горсовета Броваров не случайно.

"Бровары по объектам новой жилой застройки занимают второе место в Украине, уступая лишь столице. На Киевщине Бровары держат первенство по объемам прямых инвестиций. На Броварах завязаны интересы крупных застройщиков", - объясняет Виталий Кулик.

Он отмечает, что его предположение о сотрудничестве “Народовластия” Юрия Левченко с застройщиком и депутатом от ОПЗЖ Вадимом Столаром находят новое подтверждение на перевыборах горсовета Броваров.

”У "Народовластия" не было сбитой партийной бригады в Броварах. Новых “членов команды” спешно мобилизовали по закоулкам и нырнули в выборы. Почему такое внимание молодых радикалов к городу, который большинство украинцев не найдут на карте? Так вот, среди партнеров Столара – владелец строительной компании “DIM” Александр Насиковский, который родился в Броварах и является одним из крупнейших застройщиков города”, – констатирует Виталий Кулик.

Говоря об интересах Столара-Насиковского в Броварах, Кулик называет ряд проектов, реализованных, в частности, за средства города.

"Насиковскому принадлежит в Броварах оконная фабрика "Олта" и еще несколько компаний в области архитектуры, проектирования и строительства. Компания Насиковского “DIM” имеет в Броварах жилые комплексы “Соборный” и “Комфортный”, а также на заказ городского совета проводила капитальный ремонт центрального коммунального парка площадью 32 гектара и реконструировала городской пешеходный бульвар”, – рассказывает политолог.

По мнению Виталия Кулика, именно “Народовластие” Юрия Левченко будет защищать интересы Столара в Броварском горсовете.

“Бизнесмены, как и везде, делегируют во власть лоббистов. С такой политической "надстройкой" бизнесу живется гораздо комфортнее. “Народовластие” будет помогать местным партнерам Столара в борьбе с конкурентами, а заодно набираться опыта и веса для дальнейших “побед”. После осеннего фиаско Пальчевского Столару нужно провести ревизию своих политических проектов и дать толчок наиболее жизнеспособным”, – делает вывод политолог.

Он добавляет, что в Броварах идет жесткая конкурентная борьба бизнес-групп, примером которой является прошлогодняя перестрелка с участием полусотни вооруженных людей, которые делили рынок местных перевозок.

“Я еще тогда подсчитал калькуляцию подобной разборки – сколько она стоила заказчикам. И эта резонансная акция-лишь то, что получило огласку. Представьте, сколько “событий” меньшего масштаба остаются неизвестными общественности”, – заключает Виталий Кулик.

Напомним, что политолог Виталий Кулик неоднократно доказывал сотрудничество Юрия Левченко с пророссийскими силами в Украине, в частности Вадимом Столаром. В частности, он рассказал о раскрутке Юрия Левченко телеканалами Медведчука-Мураева “Наш”, “ЗИК” и “НьюзВан”, на которых лидер “Народовластия” выступает в роли постоянного гостя прямых эфиров.

Также Виталий Кулик в своем блоге "Экс-свободовцы на службе ОПЗЖ" вменял молодым украинским радикалам сотрудничество с народным депутатом от ОПЗЖ застройщиком Вадимом Столаром. Политолог отметил, что Юрий Левченко не замечает скандальных строек Вадима Столара, при этом системно атакует его конкурентов.

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Автор: УНИАН