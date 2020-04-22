Согласована дата "нормандского саммита" на уровне министров – СМИ

Глава российского МИД Сергей Лавров был последним министром, который дал согласие на переговоры.

Министры иностранных дел Германии, Франции, Украины и России встретятся в формате видеосвязи 30 апреля.

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Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на собственные источники.

Глава российского МИД Сергей Лавров был последним министром, который дал согласие на переговоры. При этом в Кремле 16 апреля намекнули, что договоренность достигнута с участием Германии.

Как сообщал УНИАН, заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко ранее заявил, что саммит "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе, который запланирован на апрель, находится под угрозой срыва.