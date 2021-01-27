Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрий Нескоромный, который бежал из страны после задержания за якобы заказ убийства генерала спецслужбы Андрея Наумова, анонсировал громкую пресс-конференцию из столицы Бельгии Брюсселя.
Пресс-конференция запланирована на вторник, 2 февраля, и продлится примерно 1,5 часа, говорится в анонсе Press Club Brussels Europe.
"Шокирующие факты коррупции в Украине: бывший высокопоставленный сотрудник Службы безопасности Дмитрий Нескромный расскажет о злоупотреблениях высокопоставленных чиновников страны", – отмечается в заявлении.
Посмотреть пресс-конференцию из Брюсселя можно будет онлайн. Трансляция начнется в 10:00 и продлится до 11:30.
Скандал в СБУ: что известно
- В Киеве 22 января произошло задержание бывшего первого заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного по подозрению в планировании заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Но сразу после этого Нескоромному удалось скрыться от правоохранителей в наручниках.
- В Службе безопасности Украины подтвердили информацию о задержании одного из сотрудников ведомства, планировавшего убийство своего коллеги. Ним оказался полковник "Альфы" Юрий Расюк.
- Служба безопасности Украины просит Шевченковский райсуд Киева арестовать полковника "Альфы" Юрия Расюка.
Кто такой Дмитрий Нескоромный
Дмитрий Нескоромный с 1 июля по 8 ноября 2019-го был назначен заместителем председателя СБУ. С 8 ноября по 13 марта 2020 года был первым зампредом СБУ-начальником Главного управления по борьбе с коррупцией СБУ.
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