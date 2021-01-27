Пресс-конференция запланирована на вторник, 2 февраля, и продлится примерно 1,5 часа.

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрий Нескоромный, который бежал из страны после задержания за якобы заказ убийства генерала спецслужбы Андрея Наумова, анонсировал громкую пресс-конференцию из столицы Бельгии Брюсселя.

Пресс-конференция запланирована на вторник, 2 февраля, и продлится примерно 1,5 часа, говорится в анонсе Press Club Brussels Europe.

"Шокирующие факты коррупции в Украине: бывший высокопоставленный сотрудник Службы безопасности Дмитрий Нескромный расскажет о злоупотреблениях высокопоставленных чиновников страны", – отмечается в заявлении.

Посмотреть пресс-конференцию из Брюсселя можно будет онлайн. Трансляция начнется в 10:00 и продлится до 11:30.

Скандал в СБУ: что известно

В Киеве 22 января произошло задержание бывшего первого заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного по подозрению в планировании заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Но сразу после этого Нескоромному удалось скрыться от правоохранителей в наручниках.

В Службе безопасности Украины подтвердили информацию о задержании одного из сотрудников ведомства, планировавшего убийство своего коллеги. Ним оказался полковник "Альфы" Юрий Расюк.

Служба безопасности Украины просит Шевченковский райсуд Киева арестовать полковника "Альфы" Юрия Расюка.

Кто такой Дмитрий Нескоромный

Дмитрий Нескоромный с 1 июля по 8 ноября 2019-го был назначен заместителем председателя СБУ. С 8 ноября по 13 марта 2020 года был первым зампредом СБУ-начальником Главного управления по борьбе с коррупцией СБУ.

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Автор: Денис Прядко