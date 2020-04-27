Премьер рассказал, почему уволили Нефедова и Верланова

По словам Шмыгаля, бюджет прошлого года показал один из худших показателей по поступлениям за последние годы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, почему уволили с должностей глав Таможенной и Налоговой служб.

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"На последнем заседании Кабинет Министров принял решение об увольнении глав Таможенной и Налоговой служб. Правительство приняло такие меры, ведь работа таможни и налоговой — это, прежде всего, вопрос экономической безопасности страны. Здесь не может быть никаких оправданий", - написал на своей странице в Facebook Шмыгаль.

По его словам, бюджет-2019 дал один из худших показателей по поступлениям за последние годы.

"Мы видим, что ситуация в 2020 году не улучшилась, и не только из-за коронакризиса.

Сейчас ситуация требует комплексного подхода, а не просто увольнение топчиновников. Сама по себе смена руководства мало что меняет. Нужно более решительно внедрять институциональные изменения. Сейчас Кабинет Министров находится в процессе подбора эффективных команд, которые смогут реализовывать эту работу в сверхсложный время", - сообщил премьер.

Он также добавил, что правительство поддерживает создание парламентом Временной следственной комиссии относительно проверки информации о возможных злоупотреблениях в налоговой и на таможне за последние годы.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля, на внеочередном заседании Кабинет министров Украины уволил руководителя Государственной таможенной службы Максима Нефедова и председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

Кроме того, уволены заместители Нефедова Роберта Зелди, Сергея Петухова и Дениса Шендрика, а также заместителя Верланова Дмитрия Венцковского.

В последнее время работа двух ведомств подвергалась критике за провал по выполнению доходной части госбюджета.

Более того, 24 апреля, Верховная Рада приняла постановление о создании Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части государственного бюджета Украины.