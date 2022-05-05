Шария задержали в Испании 4 мая.

Задержанный в Испании по подозрению в госизмене Украины пророссийский блогер Анатолий Шарий предстанет перед украинским судом.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил юрист, нардеп и представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

Он отметил, что Шария ждет процедура экстрадиции, а уже потом – суд. Однако это не произойдет быстро.

"Сейчас будет начата процедура его экстрадиции в Украину, он предстанет перед украинским судом. Но надо быть сознательным, что все западные страны – демократические, они очень тщательно следят за процедурой. Я убежден, что адвокаты Шария обжалуют все действия, поэтому надеяться, что он будет на территории Украины уже завтра, слишком оптимистично. Но то, что он попадет в руки украинского правосудия, - у меня сомнений нет", - сказал Вениславский.

Источники издания Сегодня подтвердили намерение Украины экстрадировать Шария на Родину.

"Экстрадиция Шария состоится обязательно. Как правило, такое осуществляется в промежутке времени около двух недель- месяца",- рассказали собеседники издания.

Как писал УНИАН, 4 мая Шария задержали в Испании по запросу украинских правоохранителей. Пророссийского блогера подозревают в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями УКУ: ст. 111 (государственная измена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Дело Шария

В начале 2021 года СБУ объявила пророссийскому блогеру Шарию, который живет в Испании, о подозрении в госизмене и в нарушении равноправия граждан.

По данным следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере и действовал по заказу иностранных структур.

В августе 2021 года СНБО ввел санкции против супругов Ольги и Анатолия Шария и тещи блогера Аллы Бондаренко.

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