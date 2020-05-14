Анатолий Шарий подал иск к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции за 3,2 млн грн.

Пророссийский блогер Анатолий Шарий через суд требует денег украинских налогоплательщиков на свою партию.

Как сообщается на сайте Окружного административного суда Киева, в суд поступил иск «Партии Шария» к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции.

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Истец просит суд взыскать с государственного бюджета через НАПК средства государственного финансирования уставной деятельности политических партий за 2019 в пользу «Партии Шария» в размере более 3,2 млн грн.

Среди других требований - признать противоправным бездействие НАПК, которое, по мнению истца, заключается в невыполнении распределения средств государственного финансирования уставной деятельности политических партий за прошлый год в пользу указанной партии.

В настоящее время судом решается вопрос об открытии производства по этому административному делу.

Напомним, что в октябре прошлого года Верховная Рада приняла закон, которым предусмотрена отмена государственного финансирования партий, не преодолевших 5% порог на парламентских выборах. Среди этих партий и «Партия Шария».