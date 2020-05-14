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Шарий через суд требует денег украинских налогоплательщиков на свою партию

18:15, 14 мая 2020
Политика
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Шарий требует финансирования собственной партии / facebook.com/anatolijsharij

Как сообщается на сайте Окружного административного суда Киева, в суд поступил иск «Партии Шария» к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции.

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Истец просит суд взыскать с государственного бюджета через НАПК средства государственного финансирования уставной деятельности политических партий за 2019 в пользу «Партии Шария» в размере более 3,2 млн грн.

Среди других требований - признать противоправным бездействие НАПК, которое, по мнению истца, заключается в невыполнении распределения средств государственного финансирования уставной деятельности политических партий за прошлый год в пользу указанной партии.

В настоящее время судом решается вопрос об открытии производства по этому административному делу.

Напомним, что в октябре прошлого года Верховная Рада приняла закон, которым предусмотрена отмена государственного финансирования партий, не преодолевших 5% порог на парламентских выборах. Среди этих партий и «Партия Шария».

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