Шабунин занял полмиллиона гривень на дом у собственной тещи-пенсионерки

Теща руководителя ЦПК Виталия Шабунина Татьяна Гришина заняла зятю сумму в 478 тысяч гривень на строительство дома, который недавно пострадал во время пожара.

Руководитель «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин указал в декларации, что одолжил полмиллиона гривень на дом в собственной тещи-пенсионерки.

Теща руководителя ЦПК Виталия Шабунина Татьяна Гришина заняла зятю сумму в 478 тысяч гривень на строительство дома, который недавно пострадал во время пожара. Такие данные содержатся в декларации Шабунина за 2019 год. Ранее Шабунин заявлял, что построил дом за счет полученных займов.

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При этом за прошлый год Шабунин получил 1 млн 340 тысяч дохода и приобрел автомобиль стоимостью 300 тысяч грн, а его теща является пенсионеркой и не занимается бизнесом.

Как сообщалось, руководитель общественной организации «Центр противодействия коррупции», активист Виталий Шабунин сообщил, что неизвестные подожгли его дом. Специалисты-эксперты не обнаружили на месте пожара любых остатков взрывных предметов.

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