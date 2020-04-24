Верланов уволен с должности главы Государственной налоговой службы - нардеп
19:55, 24 апреля 2020Политика
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Также уволили его заместителя.
Голову ГНС уволили / фото УНИАН
На внеочередном заседании правительства с должности председателя Государственной налоговой службы уволен Сергей Верланов.
Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram.
Также, по информации депутата, с должности заместителя председателя ГНС уволен Дмитрий Венциковский.
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