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Грузия отзовет посла, если Саакашвили назначат в Кабмин - премьер Гахария

15:49, 24 апреля 2020
Политика
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Михеил Саакашвили / УНИАН

Грузия отзовет посла из Украины, если бывший президент Грузии, экс-председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили будет назначен на должность в украинском правительстве.

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Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, передает "Эхо Кавказа".

"Если такое решение будет принято, мы, как минимум, отзовём посла из Киева для консультаций", - заявил он журналистам.

По его словам, со стороны Украины, как стратегического партнера Грузии, "категорически неприемлемо" назначать Саакашвили на высокую должность, поскольку он находится в розыске.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Саакашвили заявил, что получил от президента Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером по вопросам реформ.

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