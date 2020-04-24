"Быть тараном": в "Слуге народа" назвали возможные задачи Саакашвили в Кабмине

По мнению Кравчук, Саакашвили может быть полезным действующей власти.

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили в Кабмине Дениса Шмыгаля может помочь с координацией между правительством и парламентом.

Такое мнение высказала заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук, пишет "Громадське".

Она считает, что сейчас Кабмину "не хватает драйва", а Саакашвили может его дать, может добавить опыта в переговорах с Международным валютным фондом и тому подобное.

"Я думаю, что он может быть таким тараном (по-хорошему) определенных изменений и он мог бы быть коммуникатором между Кабмином и парламентом", - сказала Кравчук.

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Она отметила, что даже если Саакашвили не назначат вице-премьером, все равно "было бы полезно" привлечь его к властной команде.

"Например, координировать какой-то совет который касается реформирования. Возможно мог бы быть советником президента", - считает депутат.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Саакашвили заявил, что получил от президента Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером по вопросам реформ. 24 апреля Саакашвили по этому поводу встретился с депутатами партии "Слуга народа". Впоследствии стало известно, что ему не удалось убедить большинство депутатов "Слуги народа" проголосовать за его кандидатуру.