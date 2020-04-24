В "Слуге народа" подтвердили нехватку голосов за назначение Саакашвили вице-премьером

По словам Кравчук, фракция разделилась пополам в вопросе назначения Саакашвили.

Во фракции "Слуга народа" пока нет необходимого количества голосов для назначения Михеила Саакашвили вице-премьером по вопросам реформ - большинство не против, но сомневается.

Об этом рассказала заместитель главы фракции Евгения Кравчук, пишет "Громадське".

Она уточнила: сейчас во фракции точно нет голосов за назначение Саакашвили.

"Сейчас примерно пополам разделились те, которые "за", и те, которые "против". Но самая большая группа это те, которые не дали ответ или еще не определились. Возможно господин Саакашвили будет проводить дополнительные встречи с теми, кто сомневается. Насколько я знаю, будут встречи и с другими фракциями", - сообщила депутат.

Нардеп говорит, что о "целостной картинке" можно будет говорить в начале новой недели. В целом фракция планирует придерживаться правила, когда вопрос на рассмотрение Рады выносят, если его поддерживает не менее 70% фракции.

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По словам Кравчук, у депутатов возникло много вопросов относительно полномочий вице-премьера по вопросам реформ. "Каким образом можно влиять на решение, если это фактически министр без портфеля, без министерства? Фактически это некая такая координирующая функция для различных ведомств", - сказала она, добавляя, что сам Саакашвили во время встречи с правящей фракцией заявил, что настроен тесно сотрудничать с парламентом и именно через него реализовывать свои идеи.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Саакашвили заявил, что получил от президента Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером по вопросам реформ. 24 апреля Саакашвили по этому поводу встретился с депутатами партии "Слуга народа".

Впоследствии стало известно, что ему не удалось убедить большинство депутатов "Слуги народа" проголосовать за его кандидатуру.