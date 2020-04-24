"Были надежды на сегодня": Саакашвили уверен, что его назначат в Кабмин на следующей неделе

Политик признал, что рассчитывал на новую должность уже сегодня. При этом он уверен в поддержке президента и депутатов.

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили выразил уверенность, что парламент проголосует за его назначение в Кабмин в следующий четверг.

Об этом он написал в Facebook, отметив, что рассчитывал на успешное голосование уже сегодня.

"Конечно, были надежды, что сегодня состоится голосование за мою кандидатуру на должность вице-премьер-министра, но я остаюсь уверенным в поддержке президента Зеленского и большинства депутатов из "Слуги народа" и других фракций, поэтому будем готовиться к голосованию в четверг", - отметил он.

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Саакашвили добавил, что готов помогать, консультировать и реформировать старую систему, "которая царит в Украине".

"Большой общественный резонанс связан с сегодняшними событиями и доказывает, что есть широкое понимание, что нужны серьезные и быстрые изменения и это дает надежду на нашу общую победу", - считает он.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Саакашвили заявил, что получил от президента Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером по вопросам реформ. 24 апреля Саакашвили по этому поводу встретился с депутатами партии "Слуга народа".

Впоследствии стало известно, что ему не удалось убедить большинство депутатов "Слуги народа" проголосовать за его кандидатуру.