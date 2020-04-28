Разумков не уверен, поддержит ли кандидатуру Саакашвили в вице-премьеры

Председатель парламента также добавил, что расстановка сил будет известна уже ближе ко внеочередному заседанию Рады.

Спикер Совета Дмитрий Разумков не уверен, поддержит ли кандидатуру Михеила Саакашвили на должность вице-премьера по вопросам реформ.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, людей с желанием изменить систему и быть полезными правительству достаточно в самой партии «Слуга народа».

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«По состоянию на сегодня, я не уверен, что я буду полностью разделять и поддерживать обсуждаемые кадровые назначения в правительство», – заявил Разумков.

Председатель парламента также добавил, что расстановка сил будет известна уже ближе к внеочередному заседанию Рады.

В то же время внутри партии, говорит Разумков, мнения относительно Саакашвили, разделились: "Кто-то горячо поддерживает такую инициативу, кто-то выступает против, кто-то более эмоционально и политически, кто-то подходит прагматично к этому вопросу, основываясь на базовых ценностях. В том числе, с которыми мы шли на выборы. Например, таких, как большинство новых лиц и ответственность за принятие решений".

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Саакашвили заявил, что получил от президента Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером по вопросам реформ.