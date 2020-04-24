Саакашвили: встреча со "Слугой народа" прошла очень конструктивно (фото)
13:53, 24 апреля 2020Политика
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По словам Саакашвили, после встречи осталось очень много депутатов от СН, чтобы пообщаться с ним.
Фото: Саакашвили/Facebook
Бывший президент Грузии, экс-председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили прокомментировал встречу с фракцией "Слуга народа".
Фотографии со встречи Саакашвили разместил на своей странице в Facebook.
«В целом встреча с фракцией «Слуги народа» прошла очень конструктивно и содержательно. После фракции осталось очень много депутатов, чтобы пообщаться», - написал он.
фото: Саакашвили/Facebook
фото: Саакашвили/Facebook
фото: Саакашвили/Facebook
Как сообщал УНИАН, 22 апреля Саакашвили заявил, что получил от президента Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером по вопросам реформ.
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