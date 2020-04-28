Поддержка Саакашвили среди "слуг" возрастет, если Зеленский попросит – Корниенко

Сам Корниенко заявил, что будет голосовать за Саакашвили, поскольку тот «мощный политик» со связями в мире.

Первый заместитель фракции «Слуга народа» Александр Корниенко уверен, что все больше его однопартийцев склоняются к поддержке Михеила Саакашвили на должность вице-премьера.

Об этом он рассказал в эфире Украина-24.

«В целом, тенденция на увеличение есть», – заявил Корниенко.

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Он также добавил, что поддержка кандидатуры Саакашвили среди депутатов «Слуги народа» вырастет, если об этом попросит президент Владимир Зеленский.

«Конечно, если Владимир Александрович непосредственно к нам обратится, я думаю, что много людей определятся уже окончательно», – отметил Корниенко.

Сам Корниенко заявил, что будет голосовать за Саакашвили, поскольку тот «мощный политик» со связями в мире.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Саакашвили заявил, что получил от президента Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером по вопросам реформ.