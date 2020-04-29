Назначение Саакашвили поддерживают и в правительстве – Разумков

22 апреля Саакашвили заявил, что получил от президента Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером по вопросам реформ.

Спикер Рады и депутат «Слуги народа» Дмитрий Разумков пояснил, что предложение назначить Михеила Саакашвили вице-премьером поддерживает не только президент, но и частично Кабмин.

Об этом он сообщил в интервью РБК Украина.

«Вы видели заявление в публичной плоскости, что частично эту инициативу поддерживают и в Кабмине. Поэтому, если будет представление, то оно будет заходить со стороны премьер-министра», – сказал Разумков.

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При этом в Офисе президента, напомнил политик, также рассматривали такую возможность и такие дискуссии проводили.

«Насколько они были глубокими и были ли уникальны: может быть, рассматривался различный спектр применения тех знаний и опыта, который есть у президента Саакашвили. Думаю, они могут быть применены в другом направлении, если будет принято такое общее решение», – добавил Разумков.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Саакашвили заявил, что получил от президента Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером по вопросам реформ. 24 апреля Саакашвили по этому поводу встретился с депутатами партии "Слуга народа".

По данным СМИ, во фракции "Слуга народа" после долгих переговоров удалось собрать 140-170 голосов за назначение Саакашвили.

После этого Кабинет министров Украины отозвал из Верховной Рады представление на назначение Михаила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам.