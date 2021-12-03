По словам Ирины Венедиктовой, ориентировочные суммы нанесенного государству ущерба исчисляются миллиардами гривень.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила о планах активизировать расследование более 200 дел, касающихся субъектов хозяйствования и лиц "с орбиты влиятельного человека".

Об этом она написала в своем Facebook.

Венедиктова отметила, что в условиях общественного и политического шторма Офис Генпрокурора не должен "отсиживаться в стороне". Генпрокурор подчеркнула, что никого не называет "мятежником, олигархом или правонарушителем". Отметим, что в своем посте генпрокурор не указала конкретные имена, но написала о "владельце нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики".

"Я имею право в такой острый для страны момент активизировать расследование целого ряда уголовных производств для того, чтобы убедиться в целесообразности принятых решений прокурорами различных уровней в отношении субъектов хозяйствования и отдельных лиц из орбиты владельца нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики", - написала она.

Она сообщила, что в ОГПУ провели предварительный анализ всего массива уголовных производств и сейчас выяснилось, что речь идет о более 200 делах.

"Эти 200 дел – результат лишь поверхностной оценки, убеждена, что их больше. Мы имеем в виду почти все крупные предприятия в сфере угольной промышленности и энергетики с орбиты этого влиятельного человека", - написала Венедиктова.

По ее словам, ориентировочные суммы нанесенного государству ущерба исчисляются миллиардами гривень, а также сообщила, что войдет в группы прокуроров в основных и наиболее резонансных делах.

"Госпереворот" в Украине - что известно

26 ноября на пресс-марафоне "30 вопросов президенту Украины" Владимир Зеленский заявил об имеющейся информации относительно обсуждения между определенными представителями Украины и России возможного участия бизнесмена Рината Ахметова в осуществлении государственного переворота в Украине.

Служба безопасности Украины расследует производство по факту подготовки отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает, что впоследствии ситуация с госпереворотом станет предметом закрытого заседания Комитета безопасности Верховной Рады Украины.

Автор: Виолетта Орлова