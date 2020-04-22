Зеленский назначил ветерана военной разведки заместителем главы ОП

Соответствующие указы от 22 апреля размещены на сайте президента.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Анну Коваленко с должности заместителя руководителя Офиса президента и назначил Романа Машовця.

Соответствующие указы от 22 апреля размещены на сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Анна Коваленко была назначена президентом на должность заместителя руководителя президентского офиса 4 сентября 2019 года.

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Роман Машовец – ветеран военной разведки. Служил в подразделении специального назначения Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Получил специальную подготовку по многим «специфическим» вопросам, включая выполнение задач боевого пловца. Служил в Сьерра-Леоне, в Ираке.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время совещания, посвященного вопросам национальной безопасности и обороны страны, представил новоназначенного заместителя руководителя ОП Романа Машовця.

«Одной из главнейших задач, поставленных перед Машовцем, является завершение работы над подготовкой Стратегии национальной безопасности и обороны страны и другими важными документами. Этот вопрос планируется рассмотреть на совещании под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова», - говорится в сообщении.

Машовец в свою очередь отметил важность пересмотра отдельных документов, которые касаются оборонно-сектора безопасности. По его словам, необходимо наладить четкую координацию и взаимодействие между законодательной и исполнительной ветвями власти, а также Офисом президента для системной работы над решением актуальных проблем отрасли.