"Нужно двойное наказание": Арахамия о работе ресторана Тищенко во время карантина

Давид Арахамия заверил, что Тищенко никто не собирается покрывать.

Глава фракции Слуги народа в Верховной Раде Давид Арахамия прокомментировал информацию Bihus.Info о том, что ресторан нардепа из этой фракции Николая Тищенко работал, грубо нарушая карантин.

Отвечая на соответствующий вопрос, Арахамия заявил, что партия не намерена покрывать нардепа. Об этом пишет НВ.

«У нас точно нет никакой цели никого покрывать и если работал ресторан, то он как его владелец должен понести законное наказание», — заявил глава фракции Слуги народа.

Он также допустил возможность «двойного наказания» для Тищенко.

«Более того, если факт правонарушения подтвердится и ресторан работал на производство еды а не просто использовался для встреч, то нужно двойное наказание. Не знаю возможно ли это в законном порядке, но он же депутат и значит на это нужно жестко отреагировать», — сказал Арахамия.

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Напомним, 27 апреля журналисты Bihus.Info опубликовали сюжет о том, что принадлежащий Тищенко ресторан Велюр продолжает работать, несмотря на введенный в стране карантин в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Как сказано в расследовании, заведение открыто для народных депутатов, бизнесменов, экс-чиновников и партнеров олигарха Игоря Коломойского.

В ответ Тищенко заявил, что заведение не работает для посетителей и на данный момент является «своеобразным штабом», в котором иногда проходят единичные встречи.

Он уверяет, что в Велюре встречается со своими помощниками, которые готовят«обширную программу преобразования Киева».