Рассмотрят банковский законопроект: Рада собралась на внеочередное заседание (прямая трансляция)

В повестке дня предусмотрены час правительства и отчет Нацбанка.

Депутаты собрались на внеочередное заседание Рады 13 мая.

Заседание созвано по требованию 158 нардепов. В повестке дня – 24 вопроса, о чем информирует пресс-служба парламента.

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Нардепы планируют рассмотреть сегодня, в частности, законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс (дополнительную поддержку налогоплательщиков на период карантина), законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, а также законопроект о внесении изменений в закон «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» (относительно устранения дискриминации по кругу плательщиков).

Кроме того, парламентарии намерены рассмотреть законопроект об оборонных закупках, о внесении изменений в регламент Рады (особая процедура рассмотрения законопроектов во втором чтении и его оптимизации).

В повестке дня, среди прочего, – законопроект о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно усовершенствования порядка назначения и увольнения с должностей членов правительства; о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации сети и функционирования центров предоставления административных услуг и усовершенствование доступа к административным услугам, которые предоставляются в электронной форме; о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекса Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины относительно течения процессуальных сроков во время действия карантина, установленного Кабмином для предотвращения распространения коронавирусной болезни; о внесении изменений закона «О судоустройстве и статусе судей» относительно командировки судей в порядке временного перевода судьи в другой суд.

Парламентарии должны рассмотреть еще и законопроект об управлении бытовыми отходами, усиление защиты телекоммуникационных сетей и др. В повестке дня предусмотрены время правительства и отчет Нацбанка.