Рада разблокировала изменения в Регламент, упрощающие рассмотрение банковского законопроекта

Теперь закон может быть подписан председателем парламента и передан на подпись президенту.

Народные депутаты отклонили все проекты постановлений, которыми предлагалось отменить решение Верховной Рады о принятии закона о внесении изменений в Регламент ВР относительно рассмотрения законопроектов с большим количеством поправок.

Как передает корреспондент УНИАН, были отклонены все четыре таких проекта постановлений - №1043-П - №1043-П3.

Наибольшее количество голосов, которое набрал один из этих проектов постановлений, - 61 (№1043-П1).

Теперь закон может быть подписан председателем парламента и передан на подпись президенту.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Регламент ВР относительно противодействия злоупотреблением правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры (№1043), которым вводится особая процедура рассмотрения законопроектов с большим количеством поправок.

Позже сопредседатель группы "За будущее" Тарас Батенко и депутат из этой группы Ирина Констанкевич зарегистрировали в ВР проект постановления об отмене решения ВР о принятии закона "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно противодействия злоупотреблением правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры" (№ 1043-П).

Кроме того, с инициативой отменить решение о принятии закона были зарегистрированы еще три проекта постановлений №1043-П1, №1043-П2, №1043-П3 соответственно народным депутатом от "Слуги народа" Александром Дубинским, внефракционным депутатом Антоном Поляковым, народным депутатом от "Слуги народа" Ольгой Василевской-Смаглюк.