На внеочередном заседании Рада может проголосовать за изменения в законы об использовании ядерной энергии
24 апреля на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады Украины может быть проголосован законопроект №2372 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно безопасности использования ядерной энергии».
Как отмечается в заключении Главного научно-экспертного управления ВР, принятие законопроекта позволит сохранить имидж Украины в мире как страны, которая выполняет свои международные обязательства и способна обеспечить безопасное использование ядерной энергии, законопроект также восстанавливает независимость Государственной инспекции ядерного регулирования Украины. Информацию о внесении законопроекта №2372 в повестку дня внеочередного заседания ВР, назначенного на 24 апреля, обнародовал 22 апреля народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Качура.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в процессе дерегуляции хозяйственной деятельности в некоторые законы Украины были внесены изменения, которые ослабили государственное регулирование безопасности использования ядерной энергии. Речь идет о внесении изменений в Закон Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" относительно либерализации системы государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» и принятом в новой редакции Законе «О лицензировании видов хозяйственной деятельности».
По убеждению авторов законопроекта №2372, принятые изменения в значительной степени ограничили независимость Госатомрегулирования. «Распространение на лицензирование безопасности использования ядерной энергии некоторых норм Закона Украины «О лицензировании видов хозяйственной деятельности» закладывает потенциальный риск относительно порядка лицензирования в этой сфере, а также нарушает независимость органа лицензирования - Госатомрегулирования, что не соответствует международным нормам и международным обязательствам Украины в сфере использования ядерной энергии и радиационной безопасности», - отмечается в пояснительной записке.
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Поэтому авторы законопроекта, впервые включенного в повестку дня ВР еще 17 декабря 2019 года, подчеркивают, что его принятие восстановит порядок осуществления государственного надзора и разрешительной деятельности в сфере использования ядерной энергии, определенный в Законах Украины «Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности» и «О разрешительной деятельности в сфере использования ядерной энергии», что будет соответствовать международным обязательствам, взятыми на себя Украиной.
Напомним, что обеспокоенность относительно скорейшего восстановления независимых функций Госатомрегулирования неоднократно высказывалась в письмах Послов стран «Группы Семи», направленных председателю ВР и Кабинету министров Украины и во время встреч с руководителями государственных органов Украины. Вопрос восстановления независимых функций Регулятора также находится на постоянном контроле США и Японии, посольства которых в Украине на регулярной основе осуществляют рабочие контакты с Госатомрегулирования по этому поводу.
О важности обеспечения независимости Госатомрегулирования говорится в совместном заявлении Совета ассоциации Украина – Европейский Союз, принятой на шестом заседании Совета, которое состоялось 28 января 2020 года в Брюсселе.
Обеспечение независимости органа ядерного регулирования Украины является одним из условий Меморандума о взаимопонимании относительно Стратегического энергетического партнерства между Украиной и ЕС, а также одним из условий Гарантийного соглашения между Украиной как Гарантом и Европейским Сообществом по Атомной Энергии (ЕВРАТОМ) как Кредитором относительно предоставления кредита на 300 млн евро НАЭК «Энергоатом» на реализацию Комплексной (сводной) программы повышения уровня безопасности энергоблоков атомных станций.
Принятие законопроекта №2372 восстановит способность Украины придерживаться международных режимов и норм безопасности (МАГАТЭ) и европейского законодательства в части осуществления государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности.