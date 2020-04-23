На внеочередном заседании Рада может проголосовать за изменения в законы об использовании ядерной энергии

Информацию о внесении законопроекта №2372 в повестку дня внеочередного заседания ВР, назначенного на 24 апреля, обнародовал 22 апреля народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Качура.

24 апреля на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады Украины может быть проголосован законопроект №2372 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно безопасности использования ядерной энергии».

Как отмечается в заключении Главного научно-экспертного управления ВР, принятие законопроекта позволит сохранить имидж Украины в мире как страны, которая выполняет свои международные обязательства и способна обеспечить безопасное использование ядерной энергии, законопроект также восстанавливает независимость Государственной инспекции ядерного регулирования Украины. Информацию о внесении законопроекта №2372 в повестку дня внеочередного заседания ВР, назначенного на 24 апреля, обнародовал 22 апреля народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Качура.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в процессе дерегуляции хозяйственной деятельности в некоторые законы Украины были внесены изменения, которые ослабили государственное регулирование безопасности использования ядерной энергии. Речь идет о внесении изменений в Закон Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" относительно либерализации системы государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» и принятом в новой редакции Законе «О лицензировании видов хозяйственной деятельности».

По убеждению авторов законопроекта №2372, принятые изменения в значительной степени ограничили независимость Госатомрегулирования. «Распространение на лицензирование безопасности использования ядерной энергии некоторых норм Закона Украины «О лицензировании видов хозяйственной деятельности» закладывает потенциальный риск относительно порядка лицензирования в этой сфере, а также нарушает независимость органа лицензирования - Госатомрегулирования, что не соответствует международным нормам и международным обязательствам Украины в сфере использования ядерной энергии и радиационной безопасности», - отмечается в пояснительной записке.

Читайте такжеРада соберется на внеочередном заседании 24 апреля

Поэтому авторы законопроекта, впервые включенного в повестку дня ВР еще 17 декабря 2019 года, подчеркивают, что его принятие восстановит порядок осуществления государственного надзора и разрешительной деятельности в сфере использования ядерной энергии, определенный в Законах Украины «Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности» и «О разрешительной деятельности в сфере использования ядерной энергии», что будет соответствовать международным обязательствам, взятыми на себя Украиной.

Напомним, что обеспокоенность относительно скорейшего восстановления независимых функций Госатомрегулирования неоднократно высказывалась в письмах Послов стран «Группы Семи», направленных председателю ВР и Кабинету министров Украины и во время встреч с руководителями государственных органов Украины. Вопрос восстановления независимых функций Регулятора также находится на постоянном контроле США и Японии, посольства которых в Украине на регулярной основе осуществляют рабочие контакты с Госатомрегулирования по этому поводу.

О важности обеспечения независимости Госатомрегулирования говорится в совместном заявлении Совета ассоциации Украина – Европейский Союз, принятой на шестом заседании Совета, которое состоялось 28 января 2020 года в Брюсселе.

Обеспечение независимости органа ядерного регулирования Украины является одним из условий Меморандума о взаимопонимании относительно Стратегического энергетического партнерства между Украиной и ЕС, а также одним из условий Гарантийного соглашения между Украиной как Гарантом и Европейским Сообществом по Атомной Энергии (ЕВРАТОМ) как Кредитором относительно предоставления кредита на 300 млн евро НАЭК «Энергоатом» на реализацию Комплексной (сводной) программы повышения уровня безопасности энергоблоков атомных станций.

Принятие законопроекта №2372 восстановит способность Украины придерживаться международных режимов и норм безопасности (МАГАТЭ) и европейского законодательства в части осуществления государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности.