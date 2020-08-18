Появление в Беларуси "вагнеровцев" было частью спецоперации Украины, сорванной из-за утечки информации - журналист

Как утверждает журналист Юрий Бутусов, операция была отложена и сорвана после совещания в Офисе президента.

Ситуация с появлением в Беларуси боевиков частной военной компании «Вагнера» была якобы частью секретной операции СБУ и Главного управления разведки Минобороны по их задержанию, которая сорвалась из-за утечки информации.

Об этом на своей странице в Facebook сегодня заявил главный редактор издания Цензор.Нет Юрий Бутусов со ссылкой на собственные источники.

План операции

Операция украинских спецслужб была начата почти год назад. По словам Бутусова, чтобы задержать террористов, украинские спецслужбы предложили им якобы выгодную работу от имени российской частной военной компании МАР. «Легендой» была работа по охране нефтяных вышек в Венесуэле, «откуда террористам поступило приглашение».

Всего набрали в группу 33 человека, кроме 28 террористов в нее попали также случайные люди.

По данным Бутусова, в составе группы планировали задержать: двух террористов, причастных к уничтожению малайзийского «Боинга» рейса МН17; одного террориста, причастного к уничтожению Ил-76 в Луганском аэропорту; еще одного террориста, причастного к уничтожению Ан-26 вблизи Луганска.

Также, по словам Бутусова, 9 террористов из 28 были гражданами Украины и использовали украинские паспорта. 11 человек из группы уже находились в базе розыска «Миротворец».

Читайте такжеСНБО о решении Беларуси отдать "вагнеровцев" России: на взаимоотношениях скажется негативно

Он добавил, что в СМИ группу назвали «вагнеровцы», однако в реальной ЧВК «Вагнера» большинство из них не служили. «Они были наемниками, которым все равно за кого воевать. В ходе вербовки наемников они дали подробные показания на видео о своих преступлениях на территории Украины - они хвастались, думая, что показывают уровень своей «квалификации», - отметил журналист.

Согласно плану, водитель должен был перевезти всю группу 24 июля из РФ прямо в Минский аэропорт, не задерживаясь в Беларуси ни на час, откуда они должны были 25 июля вылететь рейсом Минск-Стамбул в Турцию.

Как отметил Бутусов, самолет по определенным причинам должен был приземлиться в Украине, террористы были бы задержаны, а пассажиры и экипаж смогли бы продолжить полет. Однако, как известно, 29 июля эту группу наемников задержали в Минске.

Совещание в Офисе президента и срыв операции

Журналист утверждает, что 24 июля президенту Украины Владимиру Зеленскому доложили о финальной части операции и запланированном вылете боевиков из Минска. Доклад сделали тогдашний начальник ГУР МО Василий Бурба и первый заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий.

В кабинете на совещании вместе с Зеленским присутствовали руководитель Офиса президента Андрей Ермак, первый заместитель секретаря СНБО - руководитель комитета по разведке Руслан Демченко, заместитель председателя ОП по вопросам обороны Роман Машовец, секретарь президента Мария Левченко.

По данным источников журналиста, на этом совещании Ермак заявил, что операцию проводить нельзя и отметил, что ее нужно перенести. Руководители спецслужб в ответ заявили, что приостановка операции может привести к полному провалу: террористы уже в пути, зарегистрированы на рейс, а операция готовилась год.

Читайте такжеЗеленский о выдаче "вагнеровцев" России: последствия будут трагическими

Ермак сослался на переговоры с помощником президента РФ Дмитрием Козаком, якобы задержание террористов помешает началу очередного перемирия на Донбассе.

«Зеленский поддержал Ермака и приказал СБУ и ГУР МО захват террористов приостановить, а операцию перенести на 30 июля, чтобы было удобнее общаться с Москвой», - утверждает Бутусов.

В конце концов на рейс Минск-Стамбул, который по плану должен был сесть в Украине, не явились 33 боевика. «Они заселились в один из санаториев с приказом ждать нового вылета», - добавил он.

Вылет был назначен на 30 июля. Однако 29 июля спецслужбы Беларуси внезапно задержали всю группу накануне вылета.

Как утверждает Бутусов, 3 августа на совещании в Офисе президента Бурба сказал, что причиной провала операции могла стать измена. Он требовал начать проверку всех, у кого была информация об операции, и провести проверку на полиграфе себя, Ермака, Демченко и Машовца.

Однако 5 августа Бурба указом президента был уволен с должности начальника Главного управления разведки Минобороны.

Агентство УНИАН обратилось в Офис президента и Службу безопасности Украины с просьбой прокомментировать опубликованную журналистом информацию.

В пресс-службе СБУ эту информацию отказались комментировать, в Офисе президента оставили просьбу без ответа.

Задержание российских боевиков в Беларуси: справка

29 июля в Беларуси задержали боевиков с ЧВК «Вагнера», 32 - под Минском, еще одного - на юге страны. Среди них были и те, кто воевали против Украины на Донбассе.

По информации правоохранительных органов Беларуси, им поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации ситуации в стране в период избирательной кампании.

Беларусь обратилась к украинским властям с просьбой проверить причастность задержанных к совершению преступлений в Украине. 30 июля Украина начала консультации с Беларусью об экстрадиции боевиков.

7 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина должна доказать вину задержанных боевиков, чтобы белорусские правоохранительные осуществили их экстрадицию.

Уже через два дня Лукашенко сообщил, что получил от президента РФ Владимира Путина письмо с изложением всех фактов вокруг ситуации с задержанными «вагнеровцами».

11 августа Офис генпрокурора Украины направил в Генпрокуратуру Беларуси запросы о выдаче 28 боевиков. Все 28 человек, среди которых 9 граждан Украины, подозреваеются в участии в террористической организации.

14 августа Беларусь выдала России 32 задержанных «вагнеровцев».

В связи с этим в Офисе президента Украины заявили, что ожидали от властей Беларуси юридически корректного и взвешенного решения, а в украинском МИД не исключили возможности обращения в Интерпол.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров