Он вместе с болгарской делегацией доберется до столицы на поезде.

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков едет в Киев. Он вместе с болгарской делегацией доберется до столицы поездом "Укрзализныци".

Об этом премьер Болгарии сообщил в микроблоге Twitter.

"Направляюсь в Киев с болгарской делегацией", - написал Петков.

Также он опубликовал короткое видео, которое свидетельствует, как Петков садится в поезд "Укрзализныци".

Позиция Болгарии по Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 19 апреля президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым проблемы для судоходства в Черном море. Глава государства поблагодарил за поддержку Украины, в частности относительно вступления в ЕС, и прочную позицию относительно антироссийских санкций.

27 апреля президент Болгарии выступил против поставок оружия Украине и визита в Киев:

"Категорическое "нет" оказанию военной помощи Украине, ведь это будет шагом к прямому вовлечению Болгарии в этот конфликт. Призывы к миру исчезают, а на смену им приходит все более жесткая риторика и призывы к победе. Если победа означает самоуничтожение и экономическую ликвидацию Европы, то мы быстро движемся в этом направлении".

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