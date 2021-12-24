О приводе в суд адвокаты узнали из новостей.

Адвокаты народного депутата, экс-президента Украины Петра Порошенко ждут официальной информации от суда и Офиса генпрокурора относительно постановления о его приводе в суд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщили адвокаты Петра Порошенко Илья Новиков и Игорь Головань.

Читайте такжеПорошенко эмоционально высказался о подозрении в госизмене: "Приеду - поговорим" (видео)Ранее в пятницу, 24 декабря, СМИ распространили информацию о решении суда о приводе Петра Порошенко в суд для избрания ему меры пресечения.

Адвокаты пятого президента говорят, что о таком постановлении Печерского суда им стало известно сегодня из СМИ. Никакой официальной информации ни из суда, ни из прокуратуры у них нет. Они обратились в эти учреждения за официальной информацией.

По словам Новикова, адвокатов должны были предупредить о запланированном судебном заседании.

В свою очередь адвокат Головань добавил, что о таких вещах, как привод народного депутата в суд, о рассмотрении ходатайств относительно этого, согласно закону, должен быть проинформирован глава Верховной Рады. Он выразил сомнение, что спикер парламента в курсе относительно этого.

Адвокат Новиков в комментарии УНИАН также заявлял, что о решении суда относительно разрешения на задержание Порошенко узнал из СМИ.

Дело о госизмене Порошенко: что известно

17 декабря в ГБР заявили, что Петр Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове по делу о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины. По данным следствия, всего было закуплено угля на общую сумму около 1,5 млрд грн. В тот же день стало известно, что Порошенко выехал за границу.

Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

Порошенко подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНВ" и "ДНР".

В сентябре-ноябре 2021 года в этом производстве уже сообщили о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

"Они подозреваются в покупке за государственные средства в ОРДЛО угля. По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу в зависимость от Российской Федерации и террористических организаций. Что, в свою очередь, подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставок энергетических ресурсов, а также предоставило РФ более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности", - поясняли в ГБР.

Читайте такжеПорошенко обещает вернуться в Украину в январе (видео)20 декабря в связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично Порошенко, уведомление направили по месту жительства, регистрации и месту работы.

Также в ГБР заявили, что повторно вызвали Порошенко на допрос на 23 декабря на 10.00. Его адвокаты пытались попасть в ГБР в тот день, но не были допущены.

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